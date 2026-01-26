 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Volcó un auto en Ruta 12: la mujer está hospitalizada

Un siniestro vial se registró en la mañana de este martes, alrededor de las 07:20, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 123, donde un Peugeot 208 protagonizó un vuelco.

26 Ene, 2026, 11:41 AM

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo, que circulaba en sentido sur–norte, perdió el control y terminó volcando, quedando detenido sobre el carril contrario de circulación. El automóvil era conducido por una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Gualeguay, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención médica.

 

En el lugar trabajaron efectivos policiales dependientes de la Jefatura Departamental Islas, personal de la Dirección de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Ceibas.

 

A pesar del siniestro, el tránsito vehicular no fue interrumpido y se desarrolló con normalidad.

