Volcó un auto en Ruta 12: la mujer está hospitalizada

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo, que circulaba en sentido sur–norte, perdió el control y terminó volcando, quedando detenido sobre el carril contrario de circulación. El automóvil era conducido por una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Gualeguay, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales dependientes de la Jefatura Departamental Islas, personal de la Dirección de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Ceibas.

A pesar del siniestro, el tránsito vehicular no fue interrumpido y se desarrolló con normalidad.