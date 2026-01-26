Realizan una colecta solidaria para una mujer de Gualeguaychú

Alicia, de 49 años, trabajaba actualmente en gastronomía y no tiene obra social, y la rehabilitación tendrá un costo de unos 5 millones de pesos. Manuel Ferrari, su hijo, dijo en RADIO MÁXIMA que se realiza una colecta solidaria, la cuesta es alimontiel.mp , y además hacen rifas entre personas conocidas.

El otro problema que se va a presentar, es si Alicia podrá volver a la casa donde vivía, en el tercer piso por escalera en el barrio Alborada, ya que todavía no se sabe cómo será la recuperación para poder caminar con normalidad.

"La obra social puede costear los costos del Hospital, el futuro de la rehabilitación es contundente el costo que tiene", comentó sobre la situación actual.