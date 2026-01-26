 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COLECTA SOLIDARIA

Realizan una colecta solidaria para una mujer de Gualeguaychú

Alicia del Carmen Montiel sufrió un ACV isquémico que le afectó el lado izquierdo del cerebro y se encuentra internada en el hospital Bicentenario, donde tiene una evolución con respuesta a los estímulos, pero el progreso es lento. alimontiel.mp

26 Ene, 2026, 11:13 AM

Alicia, de 49 años, trabajaba actualmente en gastronomía y no tiene obra social, y la rehabilitación tendrá un costo de unos 5 millones de pesos. Manuel Ferrari, su hijo, dijo en RADIO MÁXIMA que se realiza una colecta solidaria, la cuesta es alimontiel.mp , y además hacen rifas entre personas conocidas.

 

El otro problema que se va a presentar, es si Alicia podrá volver a la casa donde vivía, en el tercer piso por escalera en el barrio Alborada, ya que todavía no se sabe cómo será la recuperación para poder caminar con normalidad.

 

"La obra social puede costear los costos del Hospital, el futuro de la rehabilitación es contundente el costo que tiene", comentó sobre la situación actual.

Temas

COLECTA SOLIDARIA EN EL HOSPITAL RADIO MÁXIMA

