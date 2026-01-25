Juventud Unida ganó y jugará la final del Torneo Regional

Con gol de Agustín Benedetti a los 40 minutos del segundo tiempo, Juventud Unida le ganó como visitante a Sanjustino de Santa Fe por 1 a 0, y se convirtió en finalista del Torneo Regional de Fútbol.
De esta forma, el equipo de Gualeguaychú ganó el pase para enfrentar en la final a Ben Hur de Rafaela, Santa Fe. El primer partido será el próximo domingo en Juventud Unida.
Juventud jugó un muy buen partido, fue dominador y se llevó un merecido triunfo como visitante frente a Sanjustino. El Juve tuvo al menos seis situaciones claras que no logró convertir.
El gol fue una jugada que nació de un saque lateral por la derecha del ataque, que terminó en un desborde por izquierda de Iván Esquivel, un cabezazo de Marcelo Olivera y la llegada de Agustín Benedetti para rematar con claridad desde la derecha .
Juventud Unida había ganado el primer partido en Gualeguaychú el domingo pasado, con gol de Marcelo Olivera.
Síntesis
Cancha: Sanjustino
Juez: Leandro Sosa Abrile
Asistentes: Santiago Gudiño y Matías López
Cuarto árbitro: Lucas Giraudo
SANJUSTINO
Cristian Reginelli
Alejo Macellari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;
Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Agustín Jara;
Nehemías González y Matías Benegas
DT: Marcelo Molina
JUVENTUD UNIDA
César Horst
Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López
Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano
Maximiliano Solari, Marcelo Olivera
DT: Miguel Fullana
Goles: St: 40’ Agustín Benedetti (JU)
Cambios: St: 6’ Iván Esquivel por Olano (JU), 17’ Ramiro Gorosito por Aguilera (SJ), 17’ Alexis Camargo por Jara (SJ), 25’ Agustín Benedetti por Larrea (JU), 25’ Aramis Serafini por Benítez (JU), 39’ Mariano Cáceres por Maceralli (SJ), 39’ Jonatan Tarquini por Benegas (SJ), 45’ Gastón Palacios por Solari (JU), 45’ Laureano Doello por Olivera (JU)