Juventud Unida ganó y jugará la final del Torneo Regional

Con gol de Agustín Benedetti a los 40 minutos del segundo tiempo, Juventud Unida le ganó como visitante a Sanjustino de Santa Fe por 1 a 0, y se convirtió en finalista del Torneo Regional de Fútbol.

De esta forma, el equipo de Gualeguaychú ganó el pase para enfrentar en la final a Ben Hur de Rafaela, Santa Fe. El primer partido será el próximo domingo en Juventud Unida.

Juventud jugó un muy buen partido, fue dominador y se llevó un merecido triunfo como visitante frente a Sanjustino. El Juve tuvo al menos seis situaciones claras que no logró convertir.

Foto Mauricio Ríos

El gol fue una jugada que nació de un saque lateral por la derecha del ataque, que terminó en un desborde por izquierda de Iván Esquivel, un cabezazo de Marcelo Olivera y la llegada de Agustín Benedetti para rematar con claridad desde la derecha .

Juventud Unida había ganado el primer partido en Gualeguaychú el domingo pasado, con gol de Marcelo Olivera.

Síntesis

Cancha: Sanjustino

Juez: Leandro Sosa Abrile

Asistentes: Santiago Gudiño y Matías López

Cuarto árbitro: Lucas Giraudo

SANJUSTINO

Cristian Reginelli

Alejo Macellari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;

Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Agustín Jara;

Nehemías González y Matías Benegas

DT: Marcelo Molina

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Goles: St: 40’ Agustín Benedetti (JU)

Cambios: St: 6’ Iván Esquivel por Olano (JU), 17’ Ramiro Gorosito por Aguilera (SJ), 17’ Alexis Camargo por Jara (SJ), 25’ Agustín Benedetti por Larrea (JU), 25’ Aramis Serafini por Benítez (JU), 39’ Mariano Cáceres por Maceralli (SJ), 39’ Jonatan Tarquini por Benegas (SJ), 45’ Gastón Palacios por Solari (JU), 45’ Laureano Doello por Olivera (JU)