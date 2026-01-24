El Municipio trabaja la puesta en valor de los murallones de la plaza Almeida

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta el tramo final de las labores de puesta en valor de los paredones y las instalaciones que rodean la plaza Almeida, la cual está delimitada por las calles y avenidas Morrogh Bernard, Del Valle, San Lorenzo y Concordia.

El espacio público se ubica frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, en plena Costanera, un sector que recibe a miles de turistas y visitantes cada temporada de verano.

Durante las últimas semanas se había realizado el hidrolavado y la limpieza integral de todos los paredones, la explanada ubicada frente al río Gualeguaychú y el resto de las instalaciones que rodean el espacio público. Ahora se iniciaron los trabajos de pintura para que la plaza luzca en todo su esplendor arquitectónico.

En lo que respecta a los trabajos de limpieza previos, los mismos apuntaron a un lavado integral, con especial énfasis a la eliminación de los hongos presentes en los murallones y en otras superficies del predio.

Municipalidad de Gualeguaychú