Guale LIMPIEZA

El Municipio trabaja la puesta en valor de los murallones de la plaza Almeida

Luego del hidrolavado y la limpieza integral del espacio público ubicado en la Costanera, se comenzó el tramo final de las tareas con el trabajo de pintura en uno de los puntos más visitados y concurridos durante la temporada de verano.

24 Ene, 2026, 18:03 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta el tramo final de las labores de puesta en valor de los paredones y las instalaciones que rodean la plaza Almeida, la cual está delimitada por las calles y avenidas Morrogh Bernard, Del Valle, San Lorenzo y Concordia.

 

El espacio público se ubica frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, en plena Costanera, un sector que recibe a miles de turistas y visitantes cada temporada de verano.

 

Durante las últimas semanas se había realizado el hidrolavado y la limpieza integral de todos los paredones, la explanada ubicada frente al río Gualeguaychú y el resto de las instalaciones que rodean el espacio público. Ahora se iniciaron los trabajos de pintura para que la plaza luzca en todo su esplendor arquitectónico.

 

En lo que respecta a los trabajos de limpieza previos, los mismos apuntaron a un lavado integral, con especial énfasis a la eliminación de los hongos presentes en los murallones y en otras superficies del predio.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

