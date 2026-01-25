Encuesta: solo el 25% de los vecinos de Gualeguaychú va al Carnaval. ¿Por qué el 75% no va?

Una encuesta realizada por MÁXIMA, demuestra que entre el 21 y el 25 por ciento de los vecinos de Gualeguaychú va al Carnaval, y el resto (75%) no lo hace.

MÁXIMA realizó encuestas en Instagram en las primeras noches, y se mantiene el promedio del 25 por ciento que concurre. Por otra parte, la encuesta realizada en la web maximaonline.com.ar indica que solo el 21 por ciento irá a ver el espectáculo. Un 12 por ciento, todavía no sabe.

Entre las razones de las personas que no van, aparece en primer lugar un 43 por ciento que señala que “es muy caro consumir en el corsódromo”. Cabe recordar que los residentes tienen en enero la entrada a 15 mil pesos (excelente), y la entrada incluida si van a los VIP, pullman, etc. Lo que encarece ir al Carnaval no es la entrada, es todo el resto de precios.

En tanto, solo un 23 por ciento dice que el espectáculo “lo aburre”. Es decir que la gran mayoría no discute el gran nivel del Carnaval.

Hay que analizar los datos

No son datos para enojarse con nadie, son datos para analizar. Las estadísticas tienen la virtud de dar señales para encontrar caminos distintos. Son un diagnóstico, en este caso de la relación entre el Carnaval y el público de Gualeguaychu.

Al mismo tiempo, este año el Carnaval no ha logrado revertir el panorama histórico de los meses de enero, de miles de lugares ociosos, con un trabajo muy pobre hasta el momento de la Productora. En ese contexto, se subestima el número de miles de personas residentes en Gualeguaychú que podrían sumar en un espectáculo que no merece tantos claros en las tribunas.