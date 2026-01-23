Por mejoramientos viales, habrá cortes de tránsito en varios puntos de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de la ciudad a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

Los cortes alcanzan a:

San Martín, entre 3 de Febrero y Mitre

Bolívar, entre Camila Nieva y Mitre

Andrade, entre 3 de Febrero y Mitre

Brasil, entre Luis N. Palma y Rivadavia

Italia, entre San Martín y 25 de Mayo

San Martín, entre San Lorenzo y Morrogh Bernard

Guerra, entre Morrogh Bernard y 25 de Mayo

25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Mitre (corte intermitente)

Por su parte, los cortes que se levantaron y volvió a quedar rehabilitado el tráfico vehicular son los siguientes:

Maipú, entre Bolívar y Andrade, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios

Bolívar, entre Pellegrini y Perón

España, entre Urquiza y 25 de Mayo

J. F. Seguí, entre J. J. Franco y Jujuy

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual sucederá a mediados de la semana que viene.

Como consecuencia de estos trabajos, las líneas de colectivo o transporte urbano que circulan por las calles San Martín y Bolívar, entre otras arterias comprometidas, modificarán de manera provisoria su recorrido habitual, y estos desvíos se mantendrán vigentes hasta la reapertura de cada tramo intervenido.

Municipalidad de Gualeguaychú