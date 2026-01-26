 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLO GASTRONÓMICO

El polo gastronómico de la costanera tendrá nuevas guirnaldas y un cartel propio

Agustín Rosado, comerciante de la costanera, informó en RADIO MÁXIMA que trabajan en un proyecto de embellecimiento del polo gastronómico en calle San Lorenzo, zona de Costanera.

26 Ene, 2026, 10:10 AM

“Son cinco cuadras del polo. Nos juntamos los prestadores para completar las 20 columnas de led y luego surgió la idea de hacer un cartel de presentación y cambio de guirnaldas, con el aval municipal y grandes marcas que nos acompañan”, explicó. Las tareas finalizarían esta semana.

 

"En el comienzo de la primer quincena el tiempo jugó una muy mala pasada. Este fin de semana se notó un quiebre de temporada, había un clima de temporada turística, todas las zonas turísticas estaban muy concurridas. Estamos viendo un turismo de puertas adentro, que prefiero eso antes que salir, gastar y consumir afuera. Esto pasa en todo el país", comentó sobre la situación actual del turismo.

 

"Vamos a tener que hacer mucho trabajo en redes, mucho marketing, tenemos que generar cosas para la familia. Va a ser fundamental trabajar con la campaña de promoción que se viene haciendo", dijo Rosado sobre la situación turística que se vive de lunes a viernes en la ciudad.

 

"Hay que corregir eso", comentó sobre los precios para consumir en el Carnaval.

Temas

POLO GASTRONÓMICO PROYECTO CAMPAÑA TEMPORADA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso