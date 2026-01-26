El polo gastronómico de la costanera tendrá nuevas guirnaldas y un cartel propio

“Son cinco cuadras del polo. Nos juntamos los prestadores para completar las 20 columnas de led y luego surgió la idea de hacer un cartel de presentación y cambio de guirnaldas, con el aval municipal y grandes marcas que nos acompañan”, explicó. Las tareas finalizarían esta semana.

"En el comienzo de la primer quincena el tiempo jugó una muy mala pasada. Este fin de semana se notó un quiebre de temporada, había un clima de temporada turística, todas las zonas turísticas estaban muy concurridas. Estamos viendo un turismo de puertas adentro, que prefiero eso antes que salir, gastar y consumir afuera. Esto pasa en todo el país", comentó sobre la situación actual del turismo.

"Vamos a tener que hacer mucho trabajo en redes, mucho marketing, tenemos que generar cosas para la familia. Va a ser fundamental trabajar con la campaña de promoción que se viene haciendo", dijo Rosado sobre la situación turística que se vive de lunes a viernes en la ciudad.

"Hay que corregir eso", comentó sobre los precios para consumir en el Carnaval.