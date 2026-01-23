 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale OBRAS SANITARIAS

Obras Sanitarias reparó el conducto de agua: pasos a seguir en caso de observar turbiedad en el agua

Resuelto el inconveniente en zona del Cementerio Norte, se alerta a los vecinos de ese sector sobre desprendimientos sedimentosos luego de reestablecer el funcionamiento de la Planta. Con el correr de las horas recuperará la claridad habitual.

23 Ene, 2026, 19:27 PM

El Gobierno de Gualeguaychú y la Dirección de Obras Sanitarias informan que durante la tarde del viernes se solucionó la rotura del caño de 250 milímetros que se rompió en la esquina de Perigan y Boulevard Daneri, en la zona del Cementerio Norte.

 

Las tareas de reparación se iniciaron a las 13 horas y finalizaron cerca de las 15, pero para poder realizar el arreglo se debió frenar la producción de la Planta de Obras Sanitarias. Puesta nuevamente en funcionamiento se comenzó a reestablecer el servicio y a normalizar la presión, pero por un problema de presurización podrían desprenderse algunos sedimentos de la red, lo que eventualmente ocasionaría turbiedad en el agua, sobre todo en la zona afectada.

 

Por este motivo, desde la Dirección de Obras Sanitarias se solicita a los vecinos alcanzados por este inconveniente que mantengan abierta la canilla de entrada o la bajada del tanque algunos minutos, para facilitar la purga del sistema y recuperar la transparencia habitual del servicio.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

OBRAS SANITARIAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso