Paredes defendió el rol de Bomberos de Ceibas en las rutas nacionales

Paredes manifestó que “parece que en el pliego no se tuvo en cuenta la tarea de Bomberos”, lo que hablaría de una omisión preocupante. “Espero que nos propongan más que combustible. Vialidad Nacional no nos dio ni un litro de gasoil, nadie salvo la gente que nos ayudó”, dijo Paredes.

"Al cuartel lo fundamos en su momento por la alta realidad de las estadísticas de los accidentes. El 95% de los siniestros es de las rutas nacionales, Ceibas está colaborando con nosotros para mantener una seguridad del corredor vial nacional", agregó.

"Queremos dar una rápida respuesta así el humo no avanza sobre la calzada y el accidente no sigue, Vialidad no lo entiende. Queremos trabajo en la zona, así no nos tenemos que mover tanto entre las ciudades cada vez que pasa algo", dijo Paredes.

"Estuvimos reunidos con Frigerio y bien gracias, ni un litro de gasoil, ni un subsidio, nada", aclaró sobre el estado provincial.