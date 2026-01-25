Buena concurrencia al Carnaval en la cuarta noche

Más de 19 mil personas disfrutaron del paso de las cuatro comparsas que buscan quedarse con la copa de la edición 2026, indicaron los organizadores.

La cuarta jornada del mayor espectáculo a cielo abierto del país comenzó con el paso de O’ Bahía que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches” bajo la dirección de Adrián Butteri, continuó “Vivos”, la propuesta de Papelitos dirigida por Juane Villagra, prosiguió Ara Yeví con su “La resistencia”, la apuesta de Guillermo Carabajal y cerró la noche Marí Marí que muestra “Genios” dirigida por Gregorio Farina.

La cuarta noche contó con la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial del Carnaval del País en YouTube, a la que podrá accederse en cualquier momento desde todo el mundo. Además, estuvieron presentes gran cantidad de medios de todo el país y de países limítrofes, entre ellos el reconocido chef y conductor Rodrigo Cascón quien, junto al conductor Sebastián Coria mostrarán el Carnaval en su programa “Destinos y sabores”. También estuvo presente disfrutando del espectáculo el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el ministro de Finanzas de la provincia, Fabián Boleas.

¿Cómo continúa el Carnaval del País? El sábado 31 de enero, todos los sábados de febrero y el fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).