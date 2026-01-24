Mirá cuáles son las playas habilitadas y con guardavidas en Gualeguaychú

Ante la llegada de una nueva ola de calor, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda a vecinos y visitantes cuáles son las playas habilitadas para el baño durante la temporada 2025 y, fundamentalmente, en qué sectores se presta servicio de guardavidas, información clave para prevenir accidentes y garantizar una experiencia segura.

Playas habilitadas con servicio de guardavidas

El baño está permitido únicamente en los siguientes espacios, dentro de los horarios establecidos, y con cobertura de guardavidas:

Playa del Puente

Ubicada en la zona del Puente Méndez Casariego. Cuenta con sector de playa habilitado y guardavidas durante la temporada.

Playa Norte

En la costanera norte de la ciudad. Dispone de sector señalizado para bañistas y presencia de guardavidas.

Solar del Este

Espacio costero cercano al casco urbano, con playa habilitada y servicio de guardavidas.

Parque del Sol

Sobre la ribera del río Gualeguaychú, con sector de playa autorizado y cobertura de guardavidas.

Balneario Ñandubaysal

Sobre el río Uruguay. Cuenta con guardavidas en los sectores habilitados para el baño, además de servicios complementarios.

Sectores sin servicio de guardavidas

Desde el Gobierno local se aclara que no está permitido bañarse en zonas que no cuenten con habilitación ni guardavidas, aunque sean de fácil acceso o muy concurridas. Entre estos espacios se incluyen:

Costas naturales sin señalización

Bajadas informales al río

Sectores fuera de las playas oficialmente habilitadas

El ingreso al agua en estos lugares implica riesgo grave para la vida.

Recomendaciones importantes

Respetar siempre la cartelería y las indicaciones del personal de guardavidas.

Evitar el baño fuera de los horarios habilitados.

Extremar los cuidados con niños y adultos mayores.

Mantener una correcta hidratación y utilizar protección solar.

El cuidado de la vida es una responsabilidad compartida. Por eso, se solicita a la comunidad utilizar exclusivamente las playas habilitadas y con guardavidas, especialmente durante jornadas de calor extremo.