Falleció Gervasio “Crazy” Hernández

A los 73 años, falleció en las últimas horas Gervasio “Crazy” Hernández. Sus restos son velados desde las 14 de este domingo en la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú.

La inhumación será a las 11,30 de este lunes en el cementerio norte, y previamente, a las 11, habrá una despedida en Radio Crazy.

Gervasio Hernández llevaba unos días internado por problemas respiratorios, y falleció este domingo.

Se trata de un personaje muy especial, fundador de Radio Crazy donde le sumaba su humor particular y constante y la ironía a la hora de expresarse, lo que lo hizo una persona muy reconocida en la ciudad.

Más aún, hace pocos años lanzó una candidatura a la intendencia y compitió dignamente en las elecciones sin dinero y sin una estructura política.

Desde MÁXIMA hacemos llegar un afectuoso saludo a su familia, ante la pérdida de un personaje querido por mucha gente.