Guale POLICIALES

Violencia de género: excluyeron a un hombre del hogar y secuestraron plantas

En la tarde del lunes, alrededor de las 14:50, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento de exclusión de hogar realizado en inmediaciones de Rivadavia y Montiel, en el marco de una causa por violencia de género.

26 Ene, 2026, 19:04 PM

La medida judicial dispuso la exclusión del domicilio de un hombre de 63 años. Durante el diligenciamiento, los efectivos observaron en el interior de la vivienda la presencia de cuatro plantas de Cannabis Sativa, por lo que se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas.

 

Bajo directivas de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal de las plantas, labrándose las actuaciones correspondientes. Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia.

Temas

POLICIALES

