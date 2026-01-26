Violencia de género: excluyeron a un hombre del hogar y secuestraron plantas

La medida judicial dispuso la exclusión del domicilio de un hombre de 63 años. Durante el diligenciamiento, los efectivos observaron en el interior de la vivienda la presencia de cuatro plantas de Cannabis Sativa, por lo que se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas.
Bajo directivas de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal de las plantas, labrándose las actuaciones correspondientes. Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia.
