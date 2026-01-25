 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Recomendaciones para evitar accidentes y saber cómo actuar ante picaduras de alacranes

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y la Dirección de Veterinaria del Gobierno de Gualeguaychú refuerzan las recomendaciones preventivas ante la posible presencia de alacranes en la ciudad.

25 Ene, 2026, 17:21 PM

Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y minimizar riesgos en zonas urbanas y periurbanas, la Dirección de Veterinaria junto a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú difunde información clara y práctica sobre la prevención de alacranes y el procedimiento correcto en caso de picadura.

 

En esta temporada, las condiciones climáticas favorecen mayor actividad de estos arácnidos, por lo que es esencial que las familias conozcan cómo identificarlos y adopten medidas simples pero efectivas para reducir su presencia en los hogares.

 

Cómo reconocerlos

Existen dos tipos principales que suelen encontrarse en nuestra zona:

  • El no peligroso: de color marrón oscuro o negro, con pinzas cortas y anchas, y aguijón simple.
  • El peligroso: de color amarillo o marrón claro, con pinzas delgadas y largas, y líneas paralelas longitudinales en el dorso.

Identificar estas características ayuda a evaluar rápidamente el nivel de riesgo y actuar en consecuencia para resguardar la integridad personal y familiar.

 

Medidas de prevención en el hogar y sus alrededores

 

Para evitar el ingreso y proliferación de alacranes, se recomiendan las siguientes acciones:

-Evitar que la ropa de cama toque el piso.

-Colocar rejillas o mallas en desagües, aberturas y cualquier orificio.

-Mantener limpios los ambientes, sin acumulación de objetos.

-Reparar grietas en paredes y pisos.

-Colocar burletes en puertas y ventanas para sellar accesos.

-En el exterior: desmalezar patios y terrenos, eliminar escombros, materiales de construcción, pilas de leña, hojas secas o basura acumulada.

-Revisar siempre ropa, calzado y frazadas antes de usarlas.

-Evitar caminar descalzo, especialmente de noche o en áreas con vegetación.

 

¿Qué hacer en caso de picadura?

 

-Aplicar hielo inmediatamente sobre la zona afectada para aliviar el dolor y enlentecer la absorción del veneno.

-Acudir de forma urgente al hospital o centro de salud más cercano.

-Si es posible y sin riesgo, capturar el ejemplar (o tomar una fotografía clara) para facilitar su identificación por parte del personal médico.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

RECOMENDACIONES AMBIENTE ALACRANES

