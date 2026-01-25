Colello: "Quienes nos visitan van a volver, porque Gualeguaychú te enamora"

En el marco de una nueva noche del Carnaval del País 2026, estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, y el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, quien subrayó el rol del Carnaval del País dentro de la estrategia turística provincial: “El carnaval es una vidriera, y es una excusa que nos pone a nivel país y a nivel internacional como uno de los destinos más elegidos por todos los turistas para que los puedan venir a visitar, para que puedan disfrutar de esta fiesta y poder sentir con nosotros la alegría que significa”.

En ese sentido, Colello remarcó la centralidad del Carnaval de Gualeguaychú dentro del calendario turístico entrerriano, al señalar que “nuestro punto focal es el Carnaval del País, que es el carnaval de Gualeguaychú, que nos lleva a tener una ocupación hotelera por arriba de la media de todo el país”, destacando su impacto directo en la actividad económica y la generación de empleo.

Asimismo, valoró la importancia de que Entre Ríos cuente con una Fiesta Nacional que convoque visitantes de todo el país: “Tener una fiesta que es categorizada como una fiesta nacional nos llena de orgullo, de felicidad, y, sin lugar a dudas, es una hermosa excusa para que nos vengan a visitar, que nos conozcan”, y agregó: “No tengo ninguna duda que quienes nos vengan a visitar van a volver, porque Gualeguaychú te enamora”.

La presencia institucional provincial se completó con la participación del presidente de CAFESG (Comisión Administradora Para El Fondo Especial de Salto Grande), Carlos Cecco, y de José Mouliá, director y representante del Gobierno de Entre Ríos en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, junto al intendente Mauricio Davico, reafirmando el trabajo articulado entre Provincia y Gobierno de Gualeguaychú para fortalecer al Carnaval del País como una política pública sostenida en el tiempo, con impacto cultural, turístico y económico.

Finalmente, Colello destacó la proyección del evento a futuro y su potencial de crecimiento: “La proyección del carnaval es enorme porque lo es, porque naturalmente es hermoso, naturalmente convoca y naturalmente va a ser, sin lugar a dudas, el mejor carnaval de la historia de Entre Ríos”.