Guale

No limpiaron, y el monte con basura se quemó: otra vez salvaron los Bomberos

Los vecinos habían hecho la denuncia y nadie exigió la limpieza del lugar.

26 Ene, 2026, 18:06 PM

Este lunes, alrededor de las 3 de la tarde, se quemó un monte con basura en calle Ara San Juan, entre Francisco Lapalma y Teresa Margalot.

 

El incendio tomó una superficie aproximada de 500 metros –así como se lee-, por 50 metros.

 

 

El lugar era un tremendo monte con basura, que había sido denunciado en más de una oportunidad a la Municipalidad, pero nadie dio respuesta.

 

Trabajaron durante dos horas dos móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú para sofocar el incendio, que quizás podría no haber existido en esa magnitud.

