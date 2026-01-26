No limpiaron, y el monte con basura se quemó: otra vez salvaron los Bomberos

Este lunes, alrededor de las 3 de la tarde, se quemó un monte con basura en calle Ara San Juan, entre Francisco Lapalma y Teresa Margalot.

El incendio tomó una superficie aproximada de 500 metros –así como se lee-, por 50 metros.

El lugar era un tremendo monte con basura, que había sido denunciado en más de una oportunidad a la Municipalidad, pero nadie dio respuesta.

Trabajaron durante dos horas dos móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú para sofocar el incendio, que quizás podría no haber existido en esa magnitud.