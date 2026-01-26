“De Cara al Sol” incorpora un espacio de aquagym para promover el envejecimiento activo

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, continúa ampliando las propuestas del Centro Municipal de Día para Personas Mayores “De Cara al Sol” con la puesta en marcha de un espacio de aquagym, una actividad física adaptada que se desarrolla en la pileta del predio y que responde a los intereses manifestados por quienes concurren diariamente al dispositivo.

La iniciativa surge a partir del deseo de los usuarios de hacer uso de la pileta, teniendo en cuenta que durante los días de colonia de verano la misma cuenta con una alta ocupación. En este marco, se definió aprovechar los días lunes -jornada en la que no se desarrolla la colonia de niños- para generar un espacio específico destinado a personas mayores, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y acompañamiento profesional.

El espacio de aquagym se desarrolla los lunes, de 10 a 11 h, con la presencia de un guardavidas durante toda la actividad. La clase es coordinada por el ayudante terapéutico del Centro, quien guía ejercicios adaptados al medio acuático, priorizando el movimiento, la movilidad articular, el fortalecimiento muscular y el cuidado de la salud, siempre respetando los tiempos y posibilidades de cada participante.

El Centro de Día “De Cara al Sol” depende del Área de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y funciona en articulación con PAMI. De lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 h, quienes concurren comparten jornadas que incluyen desayuno y almuerzo supervisados por una nutricionista, actividades recreativas y terapéuticas, talleres artísticos, propuestas de movimiento y espacios grupales que fortalecen vínculos y previenen el aislamiento.

El equipo interdisciplinario trabaja desde una mirada integral, contemplando trayectorias de vida, necesidades y contextos. Muchas de las personas que asisten son jubiladas con ingresos mínimos y redes afectivas reducidas, por lo que el Centro se consolida como un espacio fundamental de acompañamiento, socialización y contención, favoreciendo la estimulación cognitiva, el movimiento corporal y el fortalecimiento de la autonomía.

Entre los objetivos del Centro se destacan promover el envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida, fortalecer las redes vinculares, estimular funciones cognitivas y motoras, y prevenir situaciones de vulnerabilidad o institucionalización. Propuestas como Aquagym, gimnasia adaptada, talleres de arte, huerta, tejo y espacios terapéuticos forman parte de una política pública que pone en el centro el cuidado y la dignidad de las personas mayores.

Desde el Gobierno municipal se recuerda que continúan abiertas las inscripciones para sumarse al Centro de Día “De Cara al Sol”. Los requisitos son ser mayor de 60 años, residir en Gualeguaychú, ser autoválido/a, contar con apto médico y comprometerse con la asistencia regular. Las inscripciones se realizan en CAPS, CIC, Nodos municipales, en el Área de Personas Adultas Mayores (Luis N. Palma 691) o directamente en el Centro, ubicado en Yaguareté Guazú 152 (Parque Unzué Grande). Para consultas, está disponible el teléfono 3446-324593.

