Días de altas temperaturas en Gualeguaychú y posible inestabilidad en la semana

Gualeguaychú vive un verano con un nuevo pico de calor, con temperaturas máximas que superan los 37 grados.

Para este lunes, se anticipa una máxima de 38 grados, para el martes 37, y una leve baja a 35 grados los días miércoles y jueves.

Además, se anuncia una posible inestabilidad entre los días martes y miércoles, con lluvias y tormentas.

Prevenciones

Ante esta situación, las recomendaciones son las indicadas por el Ministerio de Salud, a saber:

- Aumentar el consumo de agua (sin esperar a tener sed) para mantener una hidratación adecuada.

- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

- Usar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con FPS 30 o superior, incluso en días nublados, y renovarlo cada dos horas.

- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

- Evitar consumir bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

- Evitar comidas muy abundantes.

- Ingerir verduras y frutas.

- Reducir la actividad física.

- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros.

- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.