Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven por amenazas, acoso y desobedecer una orden judicial

Un joven de 19 años fue detenido en la madrugada de este lunes tras un procedimiento policial realizado en el marco de una causa por amenazas en contexto de violencia de género y desobediencia judicial.

26 Ene, 2026, 19:20 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 00:50, cuando personal de Comisaría Sexta intervino en inmediaciones de Andrade y Perú, a partir de la denuncia radicada por una joven de la misma edad. La denunciante manifestó que su ex pareja, sobre quien pesan medidas de restricción vigentes, la venía acosando mediante mensajes y llamadas telefónicas, además de presentarse reiteradamente en su lugar de trabajo, generándole constantes molestias.

 

Asimismo, indicó que el joven amenazó a uno de sus amigos con un destornillador. Según lo denunciado, el agresor se hizo presente en el lugar de trabajo de la joven en varias oportunidades entre las 18:00 y las 00:00, desplazándose en una motocicleta.

 

Ante esta situación, el personal policial realizó recorridas preventivas por la zona y logró interceptar al individuo en inmediaciones de Angelelli y Quijano, procediéndose a su aprehensión. En el operativo se efectuó además el secuestro del motovehículo y del destornillador mencionado.

Se dio inmediata intervención a la UFI de Género, quedando el detenido a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

