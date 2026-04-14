Viajó desde Gualeguaychú a la Terminal de Paranacito: llevaba cocaína en un pañal

En el marco de un operativo de prevención, personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y División Drogas Peligrosas, llevó a cabo un procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Villa Paranacito, aproximadamente las 20:10 de este lunes.

Se interceptó a una pareja proveniente de la ciudad de Gualeguaychú, que presentaba una actitud sospechosa.

Con la correspondiente autorización judicial de la Fiscalía de Villa Paranacito , se procedió a la requisa de la mujer, hallándose entre sus pertenencias 59 envoltorios que contenían sustancia estupefaciente, presumiblemente cocaína.

Durante la requisa, personal de la División Drogas Peligrosas detectó la maniobra inusual, la sustancia ilícita se encontraba cuidadosamente oculta en el interior de un pañal, una modalidad de ocultamiento que llamó la atención por su ingenio y nivel de ocultamiento.

Como resultado del procedimiento, se dispuso el secuestro de la sustancia y la detención de la mujer, que quedó a disposición de la autoridad judicial competente. En tanto, el acompañante fue correctamente identificado.

La investigación es llevada adelante por el Juzgado de Garantías N° 2 de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Ignacio Telenta, con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Gastón Popelka, quienes dispusieron las medidas procesales correspondientes.

Se destaca especialmente el profesionalismo y la eficacia del personal de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy, cuyo accionar permitió detectar una modalidad de ocultamiento poco habitual y evitar la circulación de estupefacientes en la región.