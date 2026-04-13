Detenido tras robar un celular en la noche del domingo

En la noche del domingo, alrededor de las 21:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un hombre de 35 años en inmediaciones de calles Andrade y Bernard.

El procedimiento se originó a raíz de la denuncia de un joven, quien manifestó la sustracción de su teléfono celular en la zona de calles Concordia y Tiscornia. Con datos aportados, y en colaboración con personal apostado en Costanera, se logró localizar a un individuo que coincidía con la descripción brindada.

Al momento de su identificación, el sujeto negó inicialmente poseer el elemento, aunque luego reconoció tenerlo entre sus prendas, procediendo a su entrega voluntaria al damnificado.

Informado el fiscal interviniente, dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de hurto, tras lo cual fue trasladado y alojado en Alcaldía de Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de la Justicia.

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