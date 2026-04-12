Continúa la restauración del “viejo tanque” de Obras Sanitarias

Se trata de una intervención en el símbolo del sistema sanitario. Ya se realizaron tareas de limpieza, saneamiento y mejoras parciales, y ahora se trabaja en el hormigonado de la base de la estructura que el año que viene cumplirá 100 años.

El tanque principal de Obras Sanitarias, ubicado en la planta potabilizadora de Gualeguaychú, atraviesa una intervención destinada a recuperar sus condiciones estructurales y sanitarias, en el marco de las tareas de mantenimiento del sistema de producción de agua potable.

El denominado “viejo tanque” es una estructura elevada de hormigón armado con capacidad para 1,2 millones de litros, una altura de 23,5 metros y un diámetro de 16,5 metros en su parte más amplia.

Actualmente, los trabajos se concentran en el hormigonado de la base, con el objetivo de generar un espacio funcional debajo de la estructura, que el próximo año cumplirá 100 años.

En etapas previas se realizó una limpieza profunda de la base, compuesta por doce columnas que sostienen la cuba. Estas fueron sometidas a hidrolavado para remover suciedad acumulada, líquenes y hongos presentes en la superficie.

Posteriormente, se avanzó con la aplicación de pintura hasta el primer anillo estructural, mientras que el resto del tanque fue intervenido con trabajos en altura mediante el uso de grúas.

En paralelo, el personal de Obras Sanitarias llevó adelante una limpieza integral del sector basal, donde se acumulaban residuos de gran tamaño y distintos tipos de desechos, mejorando las condiciones de higiene y de trabajo en el área.

Construido en 1927, el tanque ya no se utiliza para el abastecimiento directo de la red, pero mantiene funciones operativas dentro del sistema: se emplea para la clorificación de las cisternas y la limpieza de filtros de gravedad y presión, lo que permite sostener estos procesos sin interrumpir el funcionamiento de la planta.

La intervención no solo responde a una necesidad de mantenimiento, sino que se inscribe en una línea de trabajo orientada a preservar infraestructuras clave del sistema sanitario y optimizar su rendimiento a lo largo del tiempo.

Temas RESTAURACION