La Iglesia desautoriza a un hombre que ofrece servicios religiosos en ciudades de la Diócesis

El Obispado de Gualeguaychú desautorizó, mediante un comunicado, a un hombre que se viste con hábitos y ofrece servicios religiosos en ciudades de la Diócesis.

El comunicado indica quese trataría de Walter Gutiérrez, domiciliado en Caseros, departamento Uruguay, y se presenta como “Walter de Santa Filomena”, tras haberse consagrado en la Sociedad religiosa “San Luis Rey de Francia”.

No está autorizado

En RADIO MÁXIMA, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, aclaró que el hombre “no está autorizado por la Iglesia para llevar un hábito que lo identifique como Consagrado, no puede hacer bendiciones, responsos, oraciones por los enfermos u otras ceremonias religiosas”.

“Este señor, sin autorización de la Iglesia Católica, hace gestos o ritos que son propios de la Iglesia. La intención nuestra es para que la gente no se confunda. Si alguien lo quiere recibir, sepa que no tiene la autorización de la Iglesia, no es enviado ni autorizado”, indicó.

Agregó Zordán que “no creo que haya una cuestión económica, un engaño económico, pero sí un cierto engaño a la buena fe de la gente”.

“Ofrece servicios religiosos, como bendiciones, lleva un hábito como de monje, una vestidura distinta. Parece tener una convicción religiosa. Antes del Concilio Vaticano Segundo, los consagrados se ponían un nombre distinto, un nombre de Consagración. Este señor tiene como un estilo tradicionalista, de un estilo antiguo de religiosidad y de fe”, detalló el obispo.

“Este señor vive en Caseros y nos llegaron comentarios de los vecinos de esa ciudad A veces cuando una persona se cree enviado de Dios o algo así, es muy difícil dialogar”, manifestó Zordán.

Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia

Luis IX, Rey de Francia

La Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia es una sociedad sedevacantista ubicada en Vedia, Buenos Aires. Esta sociedad se dedica a actividades religiosas y publica noticias relacionadas con su comunidad. Además, se honra la figura de San Luis IX, Rey de Francia, conocido por su liderazgo y virtudes cristianas. La sociedad también tiene un escudo que representa su identidad y valores.

El sedevacantismo es una posición teológica cismática iniciada dentro del catolicismo que considera la Sede Apostólica de Roma en estado de sede vacante (por lo cual puede decirse que ya no forma parte del mismo).

Sedevacantismo es el considerar que la persona que ocupa una sede episcopal (específicamente el pontificado) no ejerce de manera legítima su cargo, acusándole de herejía y ejercicio contratradicional (modernista) en la función de pontífice.