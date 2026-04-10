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La vacunación antirrábica gratuita se traslada a la Plaza de la Estación

La jornada se realizará este sábado, 11 de abril, de 10 a 12:30 horas, en la plaza ubicada en Chacabuco y Maestra Piccini. Se suspende en caso de lluvia.

10 Abr, 2026, 20:10 PM

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria llevará adelante una jornada de vacunación antirrábica gratuita el sábado 11 de abril, de 10 a 12:30 horas, en Plaza de la Estación, ubicada en Chacabuco y Maestra Piccini. La actividad se suspende en caso de lluvia.

 

“Las intervenciones de vacunación son fundamentales para prevenir enfermedades zoonóticas y cuidar el ambiente. Desde el Gobierno de Gualeguaychú promovemos estas políticas porque entendemos que la salud es una sola: animal, humana y ambiental”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

 

La propuesta se enmarca en una política sostenida de prevención de enfermedades zoonóticas y promoción de la salud pública, a partir del vínculo entre el bienestar animal y el equilibrio ambiental.

 

Podrán acceder mascotas mayores de 5 meses, en buen estado de salud y sin tratamientos médicos en curso. Además, deberán haber transcurrido al menos 21 días desde la aplicación de cualquier otra vacuna. En el caso de los perros, deberán asistir con correa y collar; los gatos deberán ser trasladados en transportadora o mochila. Cada animal deberá estar acompañado por una persona mayor de edad.

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