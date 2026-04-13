Detectan un caso de tuberculosis en la UP9 y hay preocupación por posibles contagios

Hay preocupación en el personal que trabaja en el lugar y también en los mismos internos, ante la confirmación de los análisis y estudios para tuberculosis realizados a un interno de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero.

La persona enferma compartiría el pabellón desde hace tiempo con otros 83 internos, por lo que este lunes, personal de Epidemiología del hospital se habría trasladado hasta el penal para tomar muestras y analizar la situación de salud de cada uno de los contactos.

Los resultados se conocerían en unas 48 a 72 horas, dado el procedimiento utilizado (prueba cutánea de tuberculina) y la imposibilidad de trasladar a todos los internos al hospital para realizar radiografías.

Que es la tuberculosis y cómo se contagia

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch, que afecta principalmente los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos como los riñones, el cerebro y la columna vertebral. Esta patología es contagiosa y se transmite por vía aérea cuando una persona con la enfermedad activa tose, estornuda, habla o escupe, liberando partículas infecciosas al ambiente.

Existen dos condiciones principales asociadas: la infección latente, donde la bacteria está presente pero no causa síntomas ni es contagiosa, y la enfermedad activa, en la que los gérmenes se multiplican, generan síntomas como tos prolongada, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso, y pueden transmitirse a otros.

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