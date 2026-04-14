“La gente hace un esfuerzo bárbaro para sostener el consumo de combustible”

“No ha bajado mucho el consumo y nos sorprendió. Pensamos que iba a ser un golpe fuerte, pero la gente está haciendo un esfuerzo bárbaro para sostenerlo”, señaló Mariano a RADIO MÁXIMA, un trabajador de una estación de servicio local.

Desde el sector señalan que el consumo se mantiene estable para autos y motocicletas. Estas últimas con frecuencia realizan cargas de combustible por 15 mil pesos, mientras que los vehículos cargan por 20 o 40 mil pesos.

“Normalmente se habla en cantidad de dinero. La gente llena el tanque solo si sale a la ruta”, explicó.

Remises y cadetes sostienen el consumo

Actualmente, el litro de nafta súper se ubica en 2103 pesos, mientras que el gasoil alcanza los 2652 pesos.

Desde la estación de servicio remarcaron que los remises y cadetes sostienen gran parte del consumo diario. Los días de lluvia también influyen en la recaudación diaria.

“Los días de lluvia baja el consumo y los fines de semana también se nota una merma”, detalló Mariano.

Por otra parte, anticipó que con la llegada del frío aumenta la demanda de kerosene, un producto que se comercializa envasado, tanto por litro como en presentaciones de cinco litros.