“Es notable” el aumento de personas en situación de calle en Gualeguaychú

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Maurico Assler, manifestó en RADIO MÁXIMA que en los últimos tiempos “ha crecido el número de personas en situación de calle, es notable en Gualeguaychu, mucha gente no es de la ciudad, anda durmiendo en lugares públicos”.

Agregó que “nosotros hacemos un trabajo de identificación, tenemos un control muy bueno, pero es muy visible la cantidad de gente que está en esa situación”.

Dijo también que “la mayoría se pasa la data de que pueden venir, que pueden circular libremente si no cometen un delito”.

Hizo notar además que “la Constitución Nacional permite circular libremente, y lo que podemos hacer es un trabajo preventivo, se identifican entre siete y ocho personas por día en esa situación, algunas son repetitivas”.