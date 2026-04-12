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Guale BUENA NOTICIA

Mejora la salud del niño accidentado que fue trasladado a Paraná

Benjamín, de 12 años, salió de la Unidad de Terapia Intensiva y se encuentra en sala del hospital San Roque. Si bien tiene varias fracturas, su evolución es favorable.

12 Abr, 2026, 21:11 PM
Hospital de Paraná
Hospital de Paraná

Maximaonline pudo saber que el paciente derivado desde el hospital Centenario de Gualeguaychú tiene buena evolución y se encuentra estable, en sala.

 

Su derivación se pidió a raíz de una fractura del seno frontal que podría requerir neurocirugía, pero afortunadamente fue buena su evolución y la misma no se realizó.

 

El jovencito tiene además fractura en cúbito y radio derecho, por lo que su recuperación llevará tiempo, pero sin riesgo de vida.

 

En tanto que, el otro niño, de 13 años, había resultado con lesiones leves tras la caída de casi tres metros que ambos sufrieron mientras jugaban en la losa de una casa en construcción en la zona sur de la ciudad

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