El programa de Apoyo Escolar inició su edición 2026 en Gualeguaychú

Con un acto realizado este lunes, en el SUM de Suburbio Sur, el Gobierno de Gualeguaychú dio inicio a una nueva edición del programa de Apoyo Escolar, una propuesta impulsada por la Dirección de Educación que busca fortalecer los aprendizajes y brindar contención en distintos barrios de la ciudad.

La actividad reunió a autoridades, equipos de trabajo, docentes, familias y estudiantes, en una jornada que marcó el comienzo formal del ciclo 2026 de este programa, que tiene como eje acompañar las trayectorias educativas mediante espacios de cercanía, apoyo y escucha activa.

Durante el acto, la asesora a cargo de la Dirección de Educación, Bertha Baldi Coronel, destacó la importancia de sostener políticas públicas que garanticen mayor inclusión y oportunidades para las infancias. En ese sentido, subrayó que la educación constituye una herramienta clave para el desarrollo personal y colectivo, y valoró estos espacios como instancias fundamentales de acompañamiento en el recorrido escolar.

Asimismo, se puso en valor el compromiso de docentes, familias y comunidad en la construcción de una propuesta que no solo apunta al refuerzo de contenidos fundamentales como lectura, escritura y matemática, sino también al fortalecimiento de la confianza, el vínculo con el aprendizaje y las posibilidades de crecimiento de cada estudiante.

En esa línea, la coordinadora del programa, Mercedes Izaguirre, resaltó la experiencia desarrollada durante el año anterior y señaló que ese recorrido permitió renovar la propuesta para 2026, incorporando nuevas estrategias y expectativas para continuar consolidando este espacio de acompañamiento en los barrios.

Actualmente, el programa ya se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, con presencia en Toto Irigoyen, La Cuchilla, Zuppichini, Los Espinillos, Curita Gaucho, CIC Néstor Kirchner, Suburbio Sur y San Francisco, y continuará ampliándose con la incorporación de nuevos espacios, con el objetivo de extender su alcance territorial.