Accidente entre moto y bicicleta terminó con un herido grave

Un hombre que circulaba en bicicleta resultó herido de consideración tras un choque con una motocicleta ocurrido en la noche del martes en la intersección de Lavalle y Del Valle.

El siniestro se registró alrededor de las 22:00, cuando por causas que se investigan colisionaron una motocicleta Corven 150 cc, conducida por un hombre de 31 años, y una bicicleta rodado 26.

Según las primeras reconstrucciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por calle Del Valle, de oeste a este, cuando al llegar a la intersección con Lavalle el ciclista habría intentado girar hacia el norte, produciéndose el impacto con la moto.

Como consecuencia del choque, el conductor de la bicicleta fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde se confirmó que presentaba una fractura en la tibia de la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Primera, personal de Policía Científica, el servicio de emergencias y un mecánico en turno, mientras se realizan las actuaciones para determinar cómo se produjo el hecho.

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