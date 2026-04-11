Conocé el cronograma de castraciones gratuitas del 13 al 17 de abril

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

- Lunes 13: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). -sin turno previo-

- Martes 14: Club Gervasio Méndez - Zona Hospital (Pasteur y Doello Jurado).

- Miércoles 15: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).

- Jueves 16: Club La Cuchimarra (República Oriental y Jaime de Nevares)

- Viernes 17: Plaza de Tiro Federal (Boulevard De León y Jujuy).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

Municipalidad de Gualeguaychú