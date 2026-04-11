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Guale CASTRACIONES

Conocé el cronograma de castraciones gratuitas del 13 al 17 de abril

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

11 Abr, 2026, 09:40 AM

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

 

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h; en los casos de castraciones vespertinas: gatos 15 h y perros 15:30. Los turnos se solicitan al teléfono: 3446 543429.

 

- Lunes 13: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena). -sin turno previo-

- Martes 14: Club Gervasio Méndez - Zona Hospital (Pasteur y Doello Jurado).

- Miércoles 15: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).

- Jueves 16: Club La Cuchimarra (República Oriental y Jaime de Nevares)

- Viernes 17: Plaza de Tiro Federal (Boulevard De León y Jujuy).

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CASTRACIONES BARRIOS Ciudad MASCOTAS Municipalidad PERROS Y GATOS

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