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Guale PARQUE INDUSTRIAL

Piden la reincorporación de 8 trabajadores de una empresa del Parque Industrial Gualeguaychú

El reclamo es a Laboratorios Pyam. Aseguran que desde hace un año y medio los sueldos se cobran en cuotas.

13 Abr, 2026, 11:33 AM

En la mañana de este lunes se realizó una movilización hacia la sede de la Dirección de Trabajo, en calle España entre San Martín y Bolívar.

 

Se trató de un reclamo del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, con apoyo de CGT y CTA, para reclamar la reincorporación de 8 trabajadores de la empresa Laboratorios Pyam, ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

 

En Trabajo, se suspendió la audiencia entre las partes. Desde el gremio se indicó que “nosotros pedimos que la audiencia fuera presencial, no virtual, porque las audiencias virtuales no solucionan ningún conflicto, finalmente la audiencia se suspendió”.

 

Agregaron que “nosotros pedimos que empiece a producir la empresa, son 42 trabajadores más 5 jerárquicos”.

 

Explicaron también que “ellos desde la empresa alegan una supuesta crisis económica que no han demostrado y despiden intentando pagar el 50 por ciento a los trabajadores. La semana pasada entraron camiones con materia prima”.

 

Aseguraron además que “hace un año y medio que están pagando en cuotas, demasiado han aguantado los trabajadores”.

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PARQUE INDUSTRIAL RECLAMO TRABAJADORES CONFLICTO CRISIS

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