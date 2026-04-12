Ingresaron a robar mientras la familia dormía. Uno de ellos tenía prisión domiciliaria

Varios vecinos del Boulevard de María manifiestan haber sido víctimas de robo a cualquier hora en los últimos días. Micaela Arrate es médica pediatra y es una de ellas. En diálogo con Radio Máxima, la mujer relató que la familia dormía cuando ingresaron y “ni los perros reaccionaron”.

“Nos dimos cuenta a la mañana, la puerta que da al patio estaba abierta, había unas zapatillas que no eran nuestras y ahí empezamos a darnos cuenta de todo lo que faltaba”.

El teléfono y la computadora, que pertenecen a la médica y forman parte de sus herramientas de trabajo, con el agravante de que toda la información sensible de sus pacientes menores de edad, se encuentra en los mismos. También robaron, entre otras cosas, dos tablets y un par de zapatillas que uno de ellos se llevó puestas.

“La policía de la comisaría novena actuó enseguida, pero no hemos recuperado nada y ya perdí la esperanza. La computadora era nueva, el día anterior había pagado la última cuota. Lo que yo cobro por mes es el valor de la misma. Marcaba que estaba en una vivienda del barrio Zupichini pero cuando allanaron no la encontraron y el celular daba que estaba por costanera a las pocas horas, así que rápidamente lo vendieron o lo cambiaron” relató, al tiempo que lamentó el crecimiento del consumo de drogas y el robo o canje, para seguir obteniendo las mismas.

El joven, de 18 años, detenido con las zapatillas robadas puestas, tenía prisión domiciliaria por robos cometidos en la misma zona. Fue encontrado en la calle incumpliendo la medida judicial. El calzado abandonado en la casa a la que ingresaron le pertenecería. Su cómplice también está identificado, pero continúa en libertad.

Mientras tanto, Micaela busca recuperar la Notebook marca Lenovo de color gris “que tenía varios stickers que seguramente les quitaron. Pienso en que hubiera pasado si alguno de nosotros se despertaba, o alguno de mis hijos se levantaba para ir al baño y se los encontraba, porque se recorrieron toda la casa, solo les faltó entrar a las habitaciones”.

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