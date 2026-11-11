 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Una moto robada en Herrera se encontraba en Gualeguaychú

La reconoció el dueño y llamó a la policía. El robo se había producido en el Departamento Concepción del Uruguay el 4 de septiembre y estaba en poder de un joven de 21 años.

11 Nov, 2026, 20:47 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

En la noche del martes, personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, a través de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente por robo en la localidad de Herrera, departamento Uruguay.

 

El procedimiento se inició cuando un hombre mayor de edad manifestó haber reconocido un motovehículo con características similares a uno de su propiedad, el cual había sido denunciado como sustraído el pasado 4 de septiembre, dando inmediato aviso al personal policial.

 

A partir de ello, efectivos de la División Investigaciones local se abocaron a realizar las tareas investigativas correspondientes, logrando localizar el rodado en inmediaciones de calles Urquiza y López y Planes. Tras las averiguaciones y el intercambio de información con personal de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay, se confirmó que se trataba de una motocicleta Honda CB Twister que registraba un pedido de secuestro vigente.

 

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el formal secuestro del rodado y la realización de las diligencias de rigor.

Al momento del procedimiento, la motocicleta se encontraba en poder de un joven de 21 años, quien manifestó haberla adquirido hacía aproximadamente diez días, por la suma de dos millones de pesos, desconociendo su procedencia.

 

En el lugar intervino personal verificador y mecánico, contando además con la colaboración de Comisaría Primera para el traslado del rodado hacia la Jefatura Departamental, donde quedó bajo resguardo a disposición de la autoridad judicial interviniente

 

Prensa Jefatura Deptal. Gchu

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso