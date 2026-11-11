Una moto robada en Herrera se encontraba en Gualeguaychú

En la noche del martes, personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, a través de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente por robo en la localidad de Herrera, departamento Uruguay.

El procedimiento se inició cuando un hombre mayor de edad manifestó haber reconocido un motovehículo con características similares a uno de su propiedad, el cual había sido denunciado como sustraído el pasado 4 de septiembre, dando inmediato aviso al personal policial.

A partir de ello, efectivos de la División Investigaciones local se abocaron a realizar las tareas investigativas correspondientes, logrando localizar el rodado en inmediaciones de calles Urquiza y López y Planes. Tras las averiguaciones y el intercambio de información con personal de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay, se confirmó que se trataba de una motocicleta Honda CB Twister que registraba un pedido de secuestro vigente.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el formal secuestro del rodado y la realización de las diligencias de rigor.

Al momento del procedimiento, la motocicleta se encontraba en poder de un joven de 21 años, quien manifestó haberla adquirido hacía aproximadamente diez días, por la suma de dos millones de pesos, desconociendo su procedencia.

En el lugar intervino personal verificador y mecánico, contando además con la colaboración de Comisaría Primera para el traslado del rodado hacia la Jefatura Departamental, donde quedó bajo resguardo a disposición de la autoridad judicial interviniente

Prensa Jefatura Deptal. Gchu

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