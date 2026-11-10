CGT Gualeguaychú: la “inacción e ineficiencia” de CODEGU podría impactar en los puestos laborales del Parque Industrial

En un comunicado donde confirma su renuncia a la Corporación del Desarrollo, la CGT Regional Gualeguaychú consideró que la entidad que administra el Parque Industrial tuvo “inacción e ineficiencia” en el manejo de las problemáticas ambientales, y agregó que la crisis pone en riesgo las fuentes laborales.

El siguiente es el comunicado:

LA CGT REGIONAL GUALEGUAYCHÚ SE PRONUNCIA EN RECHAZO A LA GESTIÓN DE CODEGU ANTE LA CONTAMINACIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Desde la Regional Gualeguaychú expresamos nuestro más enérgico rechazo ante la inacción e ineficiencia en el manejo de las problemáticas ambientales generadas en el Parque Industrial de nuestra ciudad, bajo la responsabilidad y fiscalización de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU). Es por ello que el dia 8/11 hemos presentado nuestra RENUNCIA a dicha entidad.

Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto de esta crisis en el sustento de las familias trabajadoras: 1.800 puestos directos y más de 5.000 indirectos están en riesgo por una gestión deficiente. Los trabajadores y trabajadoras no pueden ni deben ser los rehenes ni los culpables de las malas decisiones, la falta de previsión y el incumplimiento normativo de la directiva de CODEGU.

La protección del medio ambiente y el derecho a un trabajo digno y seguro no son contradictorios ni negociables. Exigimos que se resuelva la problemática de fondo sin recortar empleos ni ajustar sobre la fuerza laboral.

Consejo Directivo