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Guale CAUSA AMBIENTAL

CGT Gualeguaychú: la “inacción e ineficiencia” de CODEGU podría impactar en los puestos laborales del Parque Industrial

La central gremial emitió un duro comunicado tras la renuncia a la Corporación, responsabilizando a esa entidad por la situación ambiental y judicial.

10 Nov, 2026, 14:02 PM
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En un comunicado donde confirma su renuncia a la Corporación del Desarrollo, la CGT Regional Gualeguaychú consideró que la entidad que administra el Parque Industrial tuvo “inacción e ineficiencia” en el manejo de las problemáticas ambientales, y agregó que la crisis pone en riesgo las fuentes laborales.

 

El siguiente es el comunicado:

 

LA CGT REGIONAL GUALEGUAYCHÚ SE PRONUNCIA EN RECHAZO A LA GESTIÓN DE CODEGU ANTE LA CONTAMINACIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

 

Desde la Regional Gualeguaychú expresamos nuestro más enérgico rechazo ante la inacción e ineficiencia en el manejo de las problemáticas ambientales generadas en el Parque Industrial de nuestra ciudad, bajo la responsabilidad y fiscalización de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU). Es por ello que el dia 8/11 hemos presentado nuestra RENUNCIA a dicha entidad.

 

Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto de esta crisis en el sustento de las familias trabajadoras: 1.800 puestos directos y más de 5.000 indirectos están en riesgo por una gestión deficiente. Los trabajadores y trabajadoras no pueden ni deben ser los rehenes ni los culpables de las malas decisiones, la falta de previsión y el incumplimiento normativo de la directiva de CODEGU.

 

La protección del medio ambiente y el derecho a un trabajo digno y seguro no son contradictorios ni negociables. Exigimos que se resuelva la problemática de fondo sin recortar empleos ni ajustar sobre la fuerza laboral.

 

Consejo Directivo

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