Nueve medallas para Gualeguaychú en los Juegos Nacionales Evita 2026

Gualeguaychú tuvo una destacada participación en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, con deportistas que representaron a la ciudad dentro de la delegación entrerriana. En total, consiguieron nueve medallas: tres de oro, cuatro de plata y dos de bronce, en boxeo, skate y deportes adaptados.

En boxeo, Tobías Melgar obtuvo el segundo puesto en la categoría de hasta 69 kilogramos. El representante local llegó a la final, donde enfrentó a Salvador “El Gringuito” Wittenkamp, de Chubut, y se quedó con la medalla de plata. En la rama femenina también participó Uma Ballestero. Por su parte, Ana Luz Gauna Rodríguez logró el bronce en Skate, luego de competir en la instancia final.

En Deportes Adaptados, Alma Maistegui, del CEF n.º 6, consiguió tres medallas: oro en salto en largo, plata en 100 metros y bronce en lanzamiento de bala. También tuvo una destacada actuación Estefanía Chávez Ocampo, quien obtuvo dos primeros puestos en natación, en 50 metros espalda y 25 metros mariposa, además de dos medallas de plata en 25 metros libres y 25 metros pecho. En vóley sentado, Román Parma, también del CEF N.º 6, integró el equipo de Entre Ríos que finalizó quinto a nivel nacional.

La ciudad también contó con representantes en otras disciplinas. En Tiro con Arco, Martina Aldaz compitió junto a Caleb Gallardo Quiroz, de Chajarí, y ambos finalizaron en el octavo puesto entre 32 arqueros. En Gimnasia Artística Masculina, Simón Ferrari alcanzó el noveno lugar individual y fue parte del equipo entrerriano que terminó sexto. Además, Emma Alamé Sánchez y Felipe Quinteros participaron en dobles mixtos de Bádminton.

De esta manera, Gualeguaychú tuvo presencia en distintas disciplinas de los Juegos Nacionales Evita 2026, con nueve medallas y representantes que integraron la delegación de Entre Ríos en la competencia nacional.

Prensa municipal

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