 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale GUALE JOVEN

Guale Joven realiza el cierre de Teatro, Música y Danza

Estudiantes secundarios de la ciudad presentarán sus producciones artísticas este lunes, 9 de noviembre, en el Teatro del Puerto, con entrada libre y gratuita.

8 Nov, 2026, 19:56 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud, invita a la comunidad a presenciar la jornada de cierre y muestra final de los ítems Teatro, Danza y Música correspondientes a la edición 2026 de "Guale Joven". El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre, desde las 19 horas, en el Teatro del Puerto.

 

"Guale Joven" es una iniciativa que convoca anualmente a cientos de estudiantes de los últimos años del nivel secundario de colegios públicos y privados de la ciudad. El programa busca generar espacios comunitarios de expresión artística, trabajo en equipo y participación ciudadana, donde los jóvenes abordan diferentes lenguajes creativos guiados por tutores y jurados de trayectoria local.

 

Durante la velada, las delegaciones estudiantiles exhibirán los proyectos construidos a lo largo de los últimos meses. La disciplina Teatro pondrá en valor obras con las presentaciones del Instituto Agrotecnico 5° 1era, el Instituto “José María Bértora” 4° A y B, y el Colegio Nacional “Luis Clavarino” 5° 3era. En el área de Danza se desplegarán coreografías de ritmos urbanos, folklóricos y contemporáneos a cargo de las divisiones del Pío XII 3° B, Instituto Agrotécnico 5° A e Instituto Secundario “Nuestra Señora de Fátima” 4° U. Asimismo, el ítem Música presentará agrupaciones vocales e instrumentales de las escuelas participantes, conformadas por los alumnos del Instituto Sirio Libanés 4° U, Instituto “Ruperto Gelós” 4° A, Instituto Secundario D-220 Juventud Unida 4°, Instituto Sagrado Corazón 4° A y ENOVA 5° 1era.

 

La actividad es abierta a toda la familia, con entrada libre y gratuita. Cabe recordar que todas las puestas en escena sobre el escenario son evaluadas por un jurado, cuyos puntajes definitivos se darán a conocer el 27 de noviembre junto con la entrega de premios del certamen.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

GUALE JOVEN JUVENTUD JORNADA INICIATIVA TEATRO DEL PUERTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso