Guale Joven realiza el cierre de Teatro, Música y Danza

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud, invita a la comunidad a presenciar la jornada de cierre y muestra final de los ítems Teatro, Danza y Música correspondientes a la edición 2026 de "Guale Joven". El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 9 de noviembre, desde las 19 horas, en el Teatro del Puerto.

"Guale Joven" es una iniciativa que convoca anualmente a cientos de estudiantes de los últimos años del nivel secundario de colegios públicos y privados de la ciudad. El programa busca generar espacios comunitarios de expresión artística, trabajo en equipo y participación ciudadana, donde los jóvenes abordan diferentes lenguajes creativos guiados por tutores y jurados de trayectoria local.

Durante la velada, las delegaciones estudiantiles exhibirán los proyectos construidos a lo largo de los últimos meses. La disciplina Teatro pondrá en valor obras con las presentaciones del Instituto Agrotecnico 5° 1era, el Instituto “José María Bértora” 4° A y B, y el Colegio Nacional “Luis Clavarino” 5° 3era. En el área de Danza se desplegarán coreografías de ritmos urbanos, folklóricos y contemporáneos a cargo de las divisiones del Pío XII 3° B, Instituto Agrotécnico 5° A e Instituto Secundario “Nuestra Señora de Fátima” 4° U. Asimismo, el ítem Música presentará agrupaciones vocales e instrumentales de las escuelas participantes, conformadas por los alumnos del Instituto Sirio Libanés 4° U, Instituto “Ruperto Gelós” 4° A, Instituto Secundario D-220 Juventud Unida 4°, Instituto Sagrado Corazón 4° A y ENOVA 5° 1era.

La actividad es abierta a toda la familia, con entrada libre y gratuita. Cabe recordar que todas las puestas en escena sobre el escenario son evaluadas por un jurado, cuyos puntajes definitivos se darán a conocer el 27 de noviembre junto con la entrega de premios del certamen.

Municipalidad de Gualeguaychú