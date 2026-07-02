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Guale SINIESTRO VIAL

Una conductora con lesiones por un siniestro vial

Ocurrió en Avenida Parque Sarmiento y Doello Jurado. La mujer fue revisada en el hospital.

2 Jul, 2026, 11:31 AM
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Una conductora resultó con lesiones en el marco de un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves en Avenida Parque Sarmiento y Doello Jurado.

 

En el colisionaron una Ford Eco Sport que transitaba por Doello Jurado y un Volskwagen Passat que circulaba por Sarmiento.

 

La conductora de la Eco fue trasladada al hospital Centenario, pero en principio su estado no tendría gravedad. El impacto fue contra el lateral de la conductora.

 

El conductor del VW Passat, en principio, no sufrió lesiones, llevaba cinturón de seguridad y se activó el sistema de airbags.

 

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