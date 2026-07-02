Accidente en Gervasio Méndez y Julián Majul: hubo dos personas hospitalizadas

2 Jul, 2026, 13:02 PM
De acuerdo a lo que nos informan, un transporte habría obstaculizado la visión sobre Gervasio Méndez, lo que podría haber influido en el accidente.
Dos personas habrían sido hospitalizadas como consecuencia del siniestro vial.
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