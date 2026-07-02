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Guale Accidente

Accidente en Gervasio Méndez y Julián Majul: hubo dos personas hospitalizadas

Según las primeras informaciones, un Volkswagen Gol salía por calle Julián Majul y una moto 110 circulaba por Gervasio Méndez en sentido hacia la ciudad cuando se produjo la colisión.

2 Jul, 2026, 13:02 PM
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De acuerdo a lo que nos informan, un transporte habría obstaculizado la visión sobre Gervasio Méndez, lo que podría haber influido en el accidente.

 

Dos personas habrían sido hospitalizadas como consecuencia del siniestro vial.

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Accidente Ciudad

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