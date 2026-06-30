Despidieron a 11 trabajadores de Laboratorios Pyam en el Parque Industrial Gualeguaychú

José Valenzuela, delegado gremial, denunció en RADIO MÁXIMA que este lunes en la planta de Laboratorios Pyam, en el Parque Industrial Gualeguaychú, les comunicaron el despido de 11 trabajadores.

Valenzuela dijo que en abril pasado habían despedido a 8 trabajadores, que todavía no han cobrado indemnización, y que ahora les dijeron que “van a pagar como puedan”.

Obreros realizan quema de cubiertas frente a la planta en el parque industrial. El delegado denuncia además que desde la empresa existe una persecución al Sindicato de Químicos y Petroquímicos que los representa.

“Nosotros hace dos años que no cobramos el sueldo en tiempo y forma, ayer no habíamos cobrado ni el 50 por ciento del sueldo de mayo, y vino y nos echó…Del aguinaldo ni hablar”, explicó.

“Estábamos trabajando con normalidad”

“El lunes estábamos trabajando en horario normal y a las 13 nos dijeron que el presidente, su hermano y otras dos personas que eran escribanos, querían hablar con nosotros. Nos dijeron que estamos despedidos, muchas gracias y se fueron”, manifestó el delegado.

“En abril despidieron a ocho compañeros más y se comprometieron a no despedir más gente, ahora fue un balde de agua fría porque siempre estamos trabajando”, agregó.

Dijo además que “los despedidos somos todos afiliados, de los no afiliados no tocaron a ninguno, todo va contra el gremio, está claro que se quieren sacar de encima el gremio. Ahora con este gobierno y estas leyes nuevas, empezaron a avanzar contra el derecho de los trabajadores”.