Vecinos frustraron un robo: atraparon a un hombre que caminaba por los techos

Un sujeto fue aprehendido en flagrancia es la madrugada tras ser sorprendido incursionando en viviendas particulares. Fue retenido por los propios dueños de casa hasta la llegada de la policía.

Un operativo policial se desarrolló durante la madrugada de este martes en la zona de avenida Del Valle y Constitución, luego de que un llamado al Comando Radioeléctrico alertara sobre la presencia de un hombre desplazándose peligrosamente por los techos de las viviendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:40, cuando el propietario de una de las casas afectadas detectó al intruso y, junto a su padre, comenzó a perseguirlo por las alturas para evitar que escapara. Tras una breve persecución, lograron interceptar y retener al individuo sobre la avenida Del Valle al 1200.

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Primera y de la Comisaría de Minoridad constató la situación y tomó control de la aprehensión. El sospechoso, un hombre mayor de edad, fue trasladado de inmediato a la Jefatura Departamental.

Tras el procedimiento, la Fiscalía en turno ordenó la detención formal del implicado, quien permanece alojado en la dependencia policial a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes por el delito de violación de domicilio.