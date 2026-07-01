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Guale EQUINOS

Se recuerda que está prohibida la tenencia de equinos en el ejido urbano

El Gobierno recuerda a la comunidad que mantiene las tareas de control y retiro de caballos sueltos o atados en la vía pública. Por consultas o denuncias el teléfono es 3446-332264

1 Jul, 2026, 19:24 PM
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El Gobierno recuerda la vigencia de la Ordenanza n°12.969/2024, por la cual se prohíbe la tenencia de equinos entre los límites del ejido urbano. Por consultas o denuncias, los vecinos deben comunicarse al 3446-332264.

 

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda a la comunidad que mantiene las tareas de control y retiro de caballos sueltos o atados en la vía pública en distintos sectores de la ciudad en el marco de lo establecido por la ordenanza vigente que apunta a fortalecer la seguridad, reducir riesgos sanitarios y preservar el ambiente en sectores densamente poblados. Vale recordar que el ejido urbano está delimitado: al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú —incluyendo Camino de la Costa—; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

 

Los operativos se ejecutan diariamente con el fin de evitar accidentes viales y garantizar la libre circulación de los vecinos en base a recorridas programadas por las cuadrillas municipales y a partir de las alertas que envían los propios ciudadanos. Una vez que se detecta un equino en infracción, se procede al labrado de las actas correspondientes, el retiro de la vía pública y su posterior traslado a los predios designados para su resguardo y atención veterinaria.

 

El Gobierno municipal recuerda a los propietarios de equinos la obligación de mantener a los animales dentro de predios cerrados y debidamente delimitados. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los animales tanto en espacios públicos como privados, además de la aplicación de multas.

 

Para más información o para denunciar la presencia de equinos sueltos, se encuentra disponible la línea telefónica 3446-332264.

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