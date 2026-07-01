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Guale FUERTE IMPACTO

Una camioneta chocó un poste y terminó incrustada en una vivienda

El siniestro ocurrió pasado el mediodía en la zona de Colombo y Neyra. La camioneta Volkswagen Amarok era conducida por un hombre de 72 años que habría manifestado esquivar una bicicleta

1 Jul, 2026, 13:43 PM
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Una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un hombre de 72 años, terminó chocando una vivienda de dos plantas ubicada sobre calle Colombo, a metros de Neyra, luego de haber impactado contra un poste y un cesto de residuos, que arrastró hasta la vivienda donde terminó incrustado.

 

El hombre habría manifestado evitar el choque contra un ciclista que no se encontraba en el lugar. Fue atendido por personal médico y luego trasladado para realizar estudios.

 

Pese a la fuerza del impacto que provocó importantes daños, en la vivienda no se registraron lesionados.

En el lugar trabajaba personal policial, tránsito, hospital y empresa de telefonía

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FUERTE IMPACTO

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