Comenzó la poda invernal en 3 de Caballería y continuará en las calles paralelas

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha la campaña de poda invernal en el macrocentro de la ciudad, con el inicio de los trabajos sobre calle 3 de Caballería desde la intersección con Alem en dirección oeste hacia Rocamora.

Las cuadrillas aplican una poda de reducción de copa, un trabajo que los arbolistas realizan al trepar directamente a cada ejemplar con medidas de seguridad necesarias (casco, arnés y chaleco reflectivo), y desde el interior de la estructura arbórea cortan con motosierra las ramas primarias de mayor porte, de modo que la copa queda reducida a su esqueleto portante con los cortes frescos expuestos en los extremos.

Tras los primeros trabajos, algunos árboles ya lucen la silueta desnuda y equilibrada, propia de una poda de saneamiento profundo, mientras que en otros la faena continúa con personal apostado en diferentes sectores del árbol.

Las cuadrillas cuentan con el apoyo de un camión volcador para poder retirar en el acto el material extraído, el cual está compuesto por ramas y follaje que fueron retirados inmediatamente de esos lugares.

El período invernal es el más adecuado para este tipo de intervención porque los árboles se encuentran en letargo vegetativo, lo que minimiza el estrés del corte y permite visualizar con precisión la arquitectura de cada fuste sin la interferencia del follaje.

Además, la remoción de ramas secas, enfermas o con crecimiento desordenado reduce el peso sobre las horquetas y elimina los vectores que favorecen la propagación de plagas entre los ejemplares del mismo corredor verde.

Una vez completado el tramo de 3 de Caballería, las cuadrillas continuarán el avance por las calles paralelas en dirección al microcentro.

El Gobierno de Gualeguaychú solicitó a vecinos y conductores que eviten dejar vehículos estacionados sobre la arteria durante el transcurso de las tareas, a fin de prevenir daños y asegurar las condiciones de trabajo del personal.

Municipalidad de Gualeguaychú

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