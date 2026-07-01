Se acercan las vacaciones de julio y en Gualeguaychú prácticamente no hay reservas

El empresario hotelero Sebastián Robles, manifestó en RADIO MÁXIMA que a las puertas de las vacaciones de julio “prácticamente no hay consultas en Gualeguaychú”.

El empresario, que está a cargo de los hoteles Robles y Viedma, remarcó que “hoy está muy frío en todo sentido”, y agregó que “está muy frenado el consumo”.

Indicó Robles que “todos hacemos un montón de promociones, propuestas, alianzas, pero tampoco alcanza porque lo ves en el día a día, no solo en la parte turística. Y no hay ventas programadas, la gente se decide de un día para el otro y a veces ni siquiera reserva”.

Qué pasa en otros lugares turísticos

Robles analizó también lo que sucede en otros lugares, y mencionó que “Colón y Federación, están con muy buenas promociones, pero no hay gente…veo que en Pinamar hay 18 hoteles cerrados a la venta…uno mira otros lugares para saber dónde estamos parados…”.

Sobre las propuestas en Gualeguaychú, indicó que “los eventos que hay están buenísimos, todo suma pero no alcanzan, se hace muy largo el mes y hay que tomar decisiones. Los eventos deportivos han andado bien, el argentino de Hockey anduvo bien, pero todo está muy para abajo”.

Añadió que “las agencias siguen trabajando, pero es como una rueda frenada. Un colectivo que antes venía con 60 pasajeros, ahora llega con 25, eso marca el termómetro”.

Finalmente, mencionó el empresario que “hay algunos vecinos uruguayos, pero llegan por el día y no consumen alojamientos, hoy se busca la mejor opción y el mejor precio posible”.