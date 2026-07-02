“Toda la vida trabajando, y ahora dependemos de otros para subsistir”, dice un trabajador de Tres Arroyos

Walter Barbará, extrabajador de la granja La Quinta, de la empresa Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, manifestó en RADIO MÁXIMA que “nos están dando un bolsón de comida semanal desde el municipio y nos van a perdonar los impuestos municipales, y de parte de la provincia nos van a dar un bono de 200 mil pesos y la luz solidaria, donde solo tenemos que pagar el 30 por ciento…igual es triste todo esto, imagínate toda la vida laburando y ahora dependiendo de otros para poder sobrevivir…es mucha la impotencia”.

Barbará, uno de los 900 obreros que se quedó sin trabajo, contó que “yo cobré 90 mil pesos hace tres semanas, otros compañeros cobraron 40 mil, es una burla… A mí siempre me gustó reparar casa y estoy haciendo mantenimiento de casas, cositas de carpintería como para ir comiendo”.

Dijo asimismo que “todavía no estamos despedidos, es una situación que no sabemos dónde estamos, porque nos deben dos meses de trabajo y seguimos dependiendo de Tres Arroyos”.

Barbará explicó sobre la caída de la empresa que “la situación se fue dando muy de a poco, y al final se tornó imposible. En 2024 empezó el problema cuando el gobierno quitó el subsidio a las empresas, y llegamos a cobrar el mes en diez cuotas, y después la quincena en diez cuotas.

¿Qué hicieron con la plata?

Subrayó en esa línea que “la empresa se malenseñó durante años con los subsidios. Vos abrís un almacén y nadie te subsidia. Al sacarle todo eso, empezaron a no pagarle a los granjeros, a darles cheques a cinco meses…no sé qué manejo hicieron con la empresa, que terminaron de esta manera. Y acá la mercadería se vendió y no sabemos qué hicieron con la plata”.

Sobre su situación personal, expresó que “gracias a Dios tengo mi casa, pero otros se fueron a vivir con los padres o los suegros…un compañero me mandó la foto de su hija juntando los juguetes en una caja porque se van de la casa… Me comentaron que el dueño de la empresa y supuestos inversores estuvieron recorriendo la planta, pero no sabemos más nada”.

“Las granjas están trabajando con frigoríficos más chicos. Acá reiniciar la producción no es inmediata, hay que conseguir pollos, porque acá se perdió la cadena”, indicó Barbará.