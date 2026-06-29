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Guale TRADUCTORA

Profesional gualeguaychuense es traductora para la página de la FIFA

La traductora, Sol Itkin, contó en RADIO MÁXIMA, que hace pocos días le tocó traducir su primer artículo para la página web oficial de la FIFA. La joven fue contratada mediante una agencia para traducir del portugués al castellano una nota especifica

29 Jun, 2026, 11:40 AM
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"El primer artículo que me tocó fue una traducción sobre la mamá de Voziña, el arquero de Cabo Verde. Ella explicaba en la nota lo que significaba por primera vez llegar a Estados Unidos al Mundial como madre y como caboverdiana poder estar viviendo esto que es historico para el país", relató Sol. Además, explicó que la nota fue traducida del portugués al castellano.

 

Explicó que la nota es escrita por la gente de FIFA, y luego la envía a traducir para los distintos idiomas con los que cuenta la plataforma oficial. "La agencia al momento de contratarme te explica los proyectos que estaban trabajando, te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, porque obviamente yo no puedo hacer público ni publicar nada hasta que ellos no lo hagan. También te hacen pasar una prueba de traducción, y ahí ellos consideran si estas o no apto para entrar", dijo la traductora.

 

"Para mí es algo muy lindo, como traductora y como traductora deportiva, porque me cuestioné mucho si funcionaba o no esta especialización, porque no hay mucha información", contó en detalle sobre su punto de vista personal.

 

"Ellos te dan total libertad creativa para que vos te puedas alejar de la traducción. Mientras vos le aportes algo bueno a la traducción en la lengua de llegada, te podes alejar tranquilamente. Eso ya son cuestiones propias de cada proyecto. A mi me toca traducir para un español de España, es un registro que yo no uso a diario, por eso tenes que estar leyendo información constantemente o diarios de España como para poder hacerlo más afín a ese tipo de comunicación".

 

Por otra parte, Sol se profesionalizó en francés, también dijo que después de recibirse se instaló en Francia por siete meses, y allí terminó de comprender la lengua y la cultura.

 

Link del artículo: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/madre-vozinha-emocionada-cabo-verde-copa-mundial

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