La empleada que denuncio a un concejal pidió licencia por 30 días

La presidenta del Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, informó en RADIO MÁXIMA que la empleada que denunció a un concejal por un presunto caso de abuso está con licencia médica por 30 días desde este lunes.

“El lunes, la denunciante ha enviado un certificado médico con pedido de licencia y le fue otorgada, es por 30 días y eso garantiza hoy el no contacto, que la denunciante no se cruce con el denunciado”, explicó Carrazza.

Hace pocos días, una empleada del Concejo Deliberante de 44 años denunció “por acoso y abuso sexual simple” al concejal del bloque La Libertad Avanza, Marcelo Rodríguez, quien en declaraciones periodísticas rechazó las acusaciones.

Carrazza dijo que “es una situación muy compleja y delicada. No corresponde que haga ningún comentario al respecto, porque es motivo de investigación”.

Causa penal

La viceintendenta manifestó además que el fiscal que interviene en la causa, Jorge Gutiérrez, le informó sobre “la prohibición de acercamiento a 500 metros, como al domicilio y la prohibición de contacto mediante vías electrónicas”.

Acerca de la situación del concejal denunciado, Carrazza aclaró que “no se prohíbe el ingreso al concejal denunciado, sino que se impide el contacto con la denunciante”, y agregó que “hasta ahora no ha ingresado al Concejo un pedido para analizar la situación”.

La empleada denunció ante la Comisaría Primera, “hostigamiento reiterado” y un episodio grave ocurrido dentro de las instalaciones del Concejo Deliberante, donde el edil habría ingresado a su oficina para abusar de ella, tras lo cual ella pudo defenderse y escapar, según manifestó.