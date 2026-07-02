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Guale Servicios

Este jueves habrá interrupción temporal de los servicios digitales municipales por mantenimiento técnico

Debido a tareas programadas en el Palacio Municipal, hoy de 14 a 17 h se suspenderá el suministro eléctrico edilicio. La medida afectará transitoriamente a los canales de atención virtual y a la plataforma GualeActiva.

2 Jul, 2026, 10:17 AM
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El Gobierno de Gualeguaychú informa a la comunidad que este jueves 2 de julio se llevará a cabo una interrupción en el suministro eléctrico de las instalaciones del Palacio Municipal. La medida, programada para el rango horario de 14 a 17 h, responde a la necesidad de efectuar tareas de mantenimiento técnico en las redes edilicias.

 

A raíz de estos trabajos en la infraestructura, todos los sistemas y servicios informáticos de la administración central permanecerán fuera de funcionamiento durante las horas señaladas, afectando de manera directa el ingreso a los canales de atención virtual, es decir que la plataforma ciudadana GualeActiva, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, no se encontrará operativa. Como consecuencia de esta desconexión temporal, los usuarios no podrán realizar gestiones en línea, solicitar turnos ni registrar reclamos en el sistema de atención.

 

Se solicita a los vecinos considerar esta interrupción en la operatividad digital al momento de coordinar sus trámites programados para la jornada de hoy.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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