En vacaciones de invierno Gualeguaychú ofrece una variada agenda recreativa y cultural

En el marco del lanzamiento de Entre Ríos como sede oficial del invierno, Gualeguaychú ofrece atractivos para recibir a los visitantes durante el próximo receso escolar. La propuesta local combina opciones de bienestar, recorridos naturales por espacios verdes, paseos náuticos, astroturismo y ferias, complementadas con alternativas de entretenimiento como el parque aéreo, parque de diversiones, cine, camas elásticas y salas de juegos.

La calidez y hospitalidad de la comunidad local hacen a la ciudad un destino de cercanía ideal para el descanso. La agenda programada busca integrar la participación de los vecinos y turistas mediante actividades recreativas en diferentes puntos del ejido urbano.

El calendario de propuestas iniciará el próximo sábado 4 de julio con dos actividades simultáneas a partir de la tarde. Desde las 14 h, en Avenida del Valle 599, se desarrollará el Primer Torneo “Pokémon Champions”, un encuentro con acceso gratuito que comprenderá combates en formato VGC, partidas amistosas y premios para los participantes.

Por otra parte, a las 14:30 h, se largará la tercera y última fecha del duatlón Luis María “Licho” Ríos en el Parque Unzué. La competencia deportiva tendrá su punto de partida en el Club Regatas Gualeguaychú y combinará etapas de pedestrismo y ciclismo, bajo las modalidades individual o en postas.

El domingo 5 de julio, la actividad se trasladará al Teatro del Puerto, donde a las 18 h se presentará la obra musical y coreográfica infantil “Chiquitas para siempre”, dirigida por Rogelio Fuentes.

Uno de los momentos centrales de la temporada invernal tendrá lugar durante el jueves 9 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia. Sobre la Costanera se realizará el tradicional desfile cívico-militar, una celebración popular que reúne a las instituciones de la ciudad y recrea nuestras tradiciones locales.

Durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, la zona portuaria será escenario de “Puerto Kids”, un paseo recreativo destinado a las infancias que funcionará de 14 a 19 h con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá inflables, laberinto láser, videojuegos, simulador, plaza blanda, sorteos y distintas atracciones pensadas para disfrutar en familia.

Finalmente, la programación cerrará los días 17, 18 y 19 de julio con la segunda edición de “Invierno Mágico” en las instalaciones de los Galpones del Puerto. Este evento contará con ambientaciones temáticas, espectáculos artísticos en vivo y un sector gastronómico con platos típicos, pensado para el disfrute de las familias y niños durante el cierre de las vacaciones.